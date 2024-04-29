Україна все ще чекає на обіцяні поставки американської техніки та озброєнь, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Ми очікуємо саме такого обсягу й ваги у поставках, які здатні змінювати ситуацію на полі бою в інтересах України. І важливо, щоб була реалізована кожна наша домовленість – усе, що дасть і практичні результати на полі бою, і підтримає моральну силу всіх, хто на передовій", – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що "команди – України та Сполучених Штатів – працюють над двосторонньою безпековою угодою. Уже над конкретним текстом працюємо".

"Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї", - сказав президент.

За його словами, "угода повинна бути дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства".

Зеленський заявив, що "Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу".

"Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал – Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності й готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - сказав він.