Депутати міських рад Львова та Харкова від фракції “ЄС” Петра Порошенка та представники екс-ОПЗЖ (“Відновлення України”) масово задекларували коштовні об’єкти нерухомості та елітні автівки, які були куплені минулого року під час широкомасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Так, згідно декларації за 2023 рік опублікованої на сайті НАЗК, депутат Львівської міськради від партії Порошенка «Європейська Солідарність» Володимир Марусякпридбав будинок у Львові площею 191м2, земельну ділянку на кількасот квадратних метрів та авто BMW X5 2022 року випуску. За авто соратник Порошенка віддав 3 мільйони 473 тисячі гривень ($ 88 000). Офіційну вартість будинку Марусяк вказав на рівні 4 млн 388 тисяч гривень, тобто всього 580 доларів за метр. Тоді як середню вартість квадратного метру нерухомості у Львові профільні сайти зазначають на рівні 1230 доларів за метр квадратний.

Інший член команди Порошенка, депутат Олексій Різник задекларував половину будинку у Львові площею майже 270 м2, квартиру у Львові площею 113 м2, нежитлові приміщення та автомобіль Lexus RX350 2023 року випуску (оформив на дружину) вартістю 2 864 863 грн ($ 72 583).

Майже 100-метрову квартиру у Львові придбала і депутатка від Порошенка Уляна Пак. До квартири, вона купила і новий автомобіль Volkswagen ID.4 CROZZ 2023 року за 1 073 000 грн.

Автівкою обзавівся і львівський депутат від «Євросолідарності» Юрій Моравецький. Він задекларував елітний Mercedes-Benz EQB 250 2022 року середня ринкова вартість якого складає близько $40 000. Хоча сам депутат вказав іншу ціну – всього 697 436 грн ($ 17 670).

В інших соратників Порошенка також нові придбання в деклараціях: машини, квартири, будинки, нежитлові приміщення тощо.

Схожа ситуація і з деклараціями депутатів Харківської міськради від екс-ОПЗЖ. Зокрема, серед задекларованого майна, набутого у 2023 році представниками депутатської групи “Відновлення України” вказані земельні ділянки авто та квартири.

Так, депутатка Харківської міськради Анастасія Губіна задекларувала придбання у 2023 році майже 36 гектарів землі під Харковом, житлового приміщення у Туреччині вартістю 2 790 000 ($ 70 686) та корпоративних права вартістю 1 214 9850 грн ($307 825).

Її колега Сергій Данило, купив криптовалюти на суму 3 871 150 грн ($ 98 078), а Віктор Ларченко задекларував квартиру у Харкові площею 445 м2, житловий будинок площею 2488 м2 та земельні ділянки площею 10 і 20 гектарів.

Побільшало майну у війну і в депутата від колишньої ОПЗЖ Ігора Овечкіна. Він показав в декларації куплену у Києві квартиру площею 122,8м2 та вартістю 8 202 361 грн ($207 812), авто Mercedes Benz GLE 400 2020 року вартістю 2 922 865грн ($74 053).

Як повідомлялось раніше, голова парламентської фракції "ЄС", нардеп Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу. Це разом з доходами 2022 року складає у майже 20 разів більше, ніж усі доходи нардепа за довоєнний 2021 рік. Також Порошенко за війну перемістився з місця у другому десятку до першої трійки найбагатших олігархів України.