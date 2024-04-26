Після інформації про майбутнє поповнення в санкційному списку РНБО, колишній нардеп та давній соратник зрадника України кума Путіна Віктора Медведчука — Богдан Губський почав термінову процедуру продажу своїх активів в Україні.



Екс-нардеп Богдан Губський терміново розпродає нерухомість в Україні. Про це йдеться у розслідуванні.



Раніше стало відомо, що найближчим часом колишній нардеп та соратник Віктора Медведчкуа опиниться у санаційних списках РНБО через звʼязок з росією.



Так у квітні 2014, в розпал війни на Донбасі, Губський зареєструвався в російському банку "МТС". Як повідомляє джерело видання, у колишнього нардепа були картки за номером: 5406167047347519 та 5406167047358458. А в березні 2014 зареєструвалася в російському банку МТС також і дружина нардепа, пише "Фром".



«Окрім будинку в Росії, він планує вкластись в нерухомість в Британії, щоб перестрахуватися, на випадок, якщо справи на Рубльовці підуть погано. Та й він цього не соромиться, розповідає друзям, що жити та розвивати бізнес найближчим часом планує саме в РФ, тому зараз активно готує плацдарм для остаточного переїзду», — розповідає джерело.

Про те, що Губський і справді розглядає Британію, як ще один запасний варіант для комфортного проживання, говорить і той факт, що нещодавно, а саме в лютому 2023 року він став власником долі до 25% в компанії Brentwood United Corp. (BVI), яка стала відображатись в реєстрі юридичних осіб Великобританії.



На одному із сайтів продажу нерухомості журналістам вдалось знайти оголошення про продаж квартири, яка належить дружині Губського. Пентхаус на 500 кв. м. розташований за адресою бульвар Шевченка 11, вартість — 2 000 000 доларів, Оголошення про продаж створене буквально кілька тижнів тому.

Але це не єдиний обʼєкт. За оцінками фахівців, сьогодні під контролем Губського вже перебуває у власності та довгостроковій оренді близько 2 мільйонів гектарів українських земель, отриманих протизаконно.

Та окрім землі, Губський свого часу скупив пів Києва нерухомості, зокрема і в історичному центрі столиці, а також збудував собі цілу резиденцію під Києвом. Мова йде про будинок Губського в Козині. За словами оточення колишнього нардепа, ремонт в будинку не менш розкішний, ніж у друга Губського — зрадника Медведчука.



"Він поки запустив чутки по своїх, що продає будинок терміново. Мовляв, навіть готовий скинути, але небагато. Також залучив рієлторів на конфіденційній основі, хоче зберегти приватність, щоб зайвий раз не привертати увагу правоохоронців", — говорить джерело.



Окрім майна, яке записано на нього, Губський продає квартири в історичному центрі столиці та навіть гаражі, які записані на його дружину. Під продаж потрапив навіть будинок, який знаходиться в урядовому кварталі за 200 метрів від Кабміну.