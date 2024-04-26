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В Ірпені по всьому місту зʼявились листівки з закликом притягнути до відповідальності місцевого депутата Олександра Пікулика та його поплічників. Організатори стверджують, що він разом з ними незаконно відібрав квартири у мешканців ЖК Центральний 2, а тепер шантажує людей. 

Зокрема у дописі в ТГ каналі, на який веде код з листівки, зазначено, що Олександр Пікулик - депутат місцевої ради, ухилянт, рейдер та професійний шахрай. Організатор злочинної групи, яка за допомогою підроблених документів, корупційних звʼязків та відвертого бандитизму раніше відібрала компанію у колишнього партнера Пікулика, а тепер відбирає квартири у людей. Фігурант декількох кримінальних проваджень. 

Також активісти перераховують осіб, що, на їх думку, причетні до злочинів Пікулика. 

«Євгенія Ростолопа - псевдоактивістка, адвокатка з російськими звʼязками, відома в Ірпені через побиття жінки та співпрацю з рейдерами. Посіпака Пікулика, що наразі особисто сидить у відділі продажів житлового комплексу та намагається відібрати у законних власників квартири, погрожуючи їм та вимагаючи дати покази проти попереднього власника та директора компанії, якій  насправді належить захоплена Пікуликом забудова. 

Марина Корж - кандидат економічних наук, працює разом з Ростолопою. Заробляє на життя, оформлюючи на себе квартири, відібрані у реальних інвесторів житлового комплексу за допомогою підробних документів.

Роман Жолуденко - кум Пікулика, на якого за допомогою підробленої довіреності переоформлена компанія законного власника ЖК.

Сергій Бундак - фунт Пікулика. Виступає представником за дорученням від арештованої компанії, підписує договори продажу квартир. Одночасно виступає представником нової фірми,  яка немає жодного відношення до спільної діяльності та житлового комплексу. Саме за допомогою цієї компанії квартири переоформлюються на підставних осіб». 

Організатори акції наголошують, що ці люди мають понести відповідальність за свої злочини. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пікулик захопив квартиру експартнера, у якого раніше відібрав компанію. Пізніше мешканці Ірпеня вимагали відкликання  Пікулика з посади. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Кабінету Міністрів України. Також розслідувати дії Олександра Пікулика закликав Центр боротьби з корупцією. А Юлія Тимошенко обіцяла позбавити його мандату.
 
 
 

 
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