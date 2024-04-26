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Уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду Сполучених Штатів, чи допомагати Україні в поверненні чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив офіційний представник дипломатичного відомства США у Брюсселі Деніел Сайзек.

Сайзек зазначив, що український уряд має діяти "уважно" з чоловіками за кордоном, проте Збройним силам потрібні люди для захисту держави. За його словами, Європа та певною мірою США підтримали українців, що виїхали за кордон, тому питання є складним.

"Складне питання, зрозуміло, що робити особливо з чоловіками, які зараз поза Україною. Але уряд України має право визначати свою політику. Немає жодного рішення чи позиції досі від уряду США – допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі", - сказав Сайзек.На його думку, уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію щодо людей для ЗСУ, і уряд США поважає це право на визначення своєї політики.
ForUm

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