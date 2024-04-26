Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що пропозиція США щодо використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів на $300 млрд, для допомоги Україні може отримати широку підтримку країн, стурбованих прямою конфіскацією активів, повідомляє Reuters.

Єллен привітала "дуже конструктивний крок" ЄС для відокремлення доходів від активів, що перебувають у брюссельській компанії Euroclear, і передачі їх Україні, зазначивши, що майбутні відсотки також можуть бути збільшені, щоб розширити доступні для України кошти.

"Це підхід, який може бути широко підтриманий країнами, занепокоєними конфіскацією активів, і частина відсотків може бути виплачена, наприклад, у вигляді кредиту", - сказала Єллен в інтерв'ю Reuters у Вашингтоні.

Вона зазначила, що цей підхід є одним із кількох варіантів, що обговорюються країнами "Великої сімки" (G7) напередодні саміту лідерів у червні, додавши, що "він, безумовно, має бути в цьому списку".

Підхід США набирає обертів серед країн G7, повідомили два чиновники G7 в інтерв'ю Reuters у четвер.

Єллен заявила, що Вашингтон, як і раніше, переконаний, що повна конфіскація російських активів виправдана з погляду міжнародного права, але сказала, що інші підходи, імовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7.

Члени G7 все ще сперечаються з приводу певних "стримуючих чинників", які можуть зменшити очікувані доходи до $2,5-3 млрд, заявив один із посадовців G7, він звернув увагу на 25% ставку податку в Бельгії, "комісію за зручність", що стягується депозитарієм. Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів країн-членів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для подання лідерам на червневому саміті, повідомили чиновники.

"Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше", - сказав чиновник.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що схвалення Конгресом приблизно $61 млрд допомоги Україні та окремий пакет на 50 млрд євро від ЄС підтримають Київ, проте він стикатиметься з дефіцитом фінансування у 2025 і 2026 роках.