Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової підтримки України, наголосивши, що вона продовжує мати шанси на перемогу у повномасштабній війні проти Росії, передає "Європейська правда".

Генсек під час виступу на заході в Берліні 25 квітня сказав, що останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримки, яку обіцяли" Україні. "Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.

Столтенберг наголосив, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, включаючи Велику Британію, Німеччину та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.

"Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів – і зробити це швидко", – наголосив він.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон, який передбачає виділення $61 млрд для допомоги Україні.