Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чинному міністрові Миколі Сольському, підозрюваному в заволодінні землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згідно з трансляцією засідання, суд ухвалив застосувати до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави в розмірі 25 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 75 млн 700 тис. грн, яка може бути внесена або самим підозрюваним, або іншою особою.

Як повідомлялося, Сольський подав заяву про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, Верховна Рада розгляне її на одному з найближчих пленарних засідань, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук.

23 квітня НАБУ повідомило Сольському про підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіти землею ще на 190 млн грн.

ВАКС під час судового розгляду в четвер заслухав сторони обвинувачення і захисту. САП зажадав для чинного міністра затримання, а в разі ухвалення рішення про звільнення на поруки двох представників аграрних асоціацій - голови Всеукраїнської аграрної конфедерації Марії Дідух і заступника керівника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука - заборонити Сольському спілкування з іншими підозрюваними, виїзд із Києва, зобов'язав носити електронний браслет і внести заставу 200 млн грн.