Доволі відома в Україні компанія Favbet належить бізнесмену Андрію Матюсі. Днями британська преса дізналась, що він став власником торгової марки Voda Ua і постачальником цієї води для Верховної Ради України. При цьому за Favbet тягнеться довжелезний шлейф скандалів: від ухиляння від сплати податків і влаштування підпільних казино до фінансування тероризму. Але вона і досі працює в Україні. І в Росії теж. Аби приховати ці факти, Матюха вдався до зачистки інформаційного поля України.

Про те, що Матюха купив бренд Voda Ua, стало відомо у січні цього року. Невдовзі під цією торговою маркою він розпочав постачання води українському парламенту: пляшки з цією водою несподівано стали з’являтись на столах депутатів. Також цю воду було помічено і Кабінеті міністрів.

За даними ЗМІ, Favbet як працював у Росії, так і продовжує працювати. Попри офіційні заяви Favbet про повний вихід з російського та білоруського ринків, компанія продовжує дозволяти росіянам реєструватися на їхніх веб-сайтах і отримувати виграші.

У 2023 році журналісти знайшли і опублікували російський паспорт Матюхи.

25 квітня цього року ця інформація потрапила в українські ЗМІ. Але, за даними блогера Олексія Голобуцького, відповідна стаття, яка з’явилась на сайті From-ua.org, невдовзі зникла.

«Вранці побачив публікацію з посиланням на британське видання про те, що типу українська компанія Favbet, реклама якої лізе з кожної праски, належить громадянину України і одночасно Росії - Андрію Матюсі. У цій статті був скан його російського паспорту, розписана структура власності, зв’язки Матюхи з росіянами, інформація про відсутність ліцензії на букмекерську діяльність і так далі», - повідомив він.

Згодом інший блогер, а також військовий Кирило Сазонов також помітив, що стаття про російське громадянство Матюхи зникла ще з одного сайту.

«Матюха, окрім грального бізнесу, зайнявся продажем води, і настільки успішно, що став постачальником Voda Ua для Кабміна і Верховної Ради. На місці депутатів та урядовців я цю воду не став би пити», - написав Сазонов.

Він також додав, що днями Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті, зокрема, для військових.

“Чи правильно я розумію, що всім іншим це дозволено – я маю на увазі дозволено нести гроші в російську компанію?», - зазначив блогер.