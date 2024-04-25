Україна має точну розвідувальну інформацію про те, що держава-агресор розробила конкретний план зірвання Саміту миру. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, світова більшість здатна примусити Росію до миру та поваги до міжнародного права, проте агресор не хоче цього.

"У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. І ми разом повинні цьому протидіяти – повинні працювати в єдності заради справедливого миру", - підкреслив Зеленський.Реальний шанс на справедливий мир та відновлення дієвості міжнародного права дає саме Глобальний саміт миру у Швейцарії, сказав Президент.