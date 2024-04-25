Українські біженці мають захищений статус у всіх країнах Європейського Союзу через те, що вони були змушені покинути батьківщину, рятуючись від російської агресії. Про це повідомив офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Каль, пише DW.

Відмова в наданні консульських послуг, наприклад, у продовженні терміну дії паспорта не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у Німеччині як біженці, наголосив Каль.

"Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків", - сказав глава МВС.Так Каль прокоментував можливі наслідки рішення Міністерства закордонних справ України щодо тимчасового призупинення надання консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. При цьому у МЗС Німеччини не змогли прокоментувати суверенне рішення України, про що заявив представник відомства Крістіан Вагнер.