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Україна знайшла за кордоном вісім систем ППО Patriot, які могли б бути використані для захисту цивільного населення у низці великих населених пунктів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі The Guardian.

За його словами, зараз Київ веде переговори про надання чотирьох Patriot. Ще одну систему пообіцяла передати Німеччина, а дві – "перебувають у полі зору". Окрім того, восьмий комплекс Patriot може бути поставлений Сполученими Штатами.

"Я думаю, що армія США, ймовірно, має одну запасну систему", – сказав міністр.Кулеба зазначив, що переговори щодо їх отримання йдуть дуже важко, тому що "країни, які експлуатують ці Patriot, торгуються за компенсацію". При цьому він додав, що не сумнівається, що системи ППО все ж таки прибудуть в Україну.Кулеба також заявив, що союзникам України слід перейти від "вираження співчуття українцям та обіцянок допомогти у відновленні, до запобігання загибелі людей та руйнації країни".

 
ForUm

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