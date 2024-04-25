У польському уряді заявили, що готові надати допомогу Україні у поверненні призовників чоловічої статі, щоб вони змогли приєднатися до зусиль своєї країни у боротьбі проти Росії.

Про це заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує Reuters.

Заява польського міністра була зроблена на фоні рішення української влади, яке передбачає, що паспорти для чоловіків призовного віку можуть бути видаються лише всередині країни, а не в консульських установах за кордоном.У зв'язку з цим чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити строк дії своїх паспортів або отримати нові.

Косіняк-Камиш зауважив, що Польща раніше пропонувала допомогти Україні у поверненні військовозобов'язаних до їхньої країни, щоб вони могли виконати свої громадянські обов'язки.

"Я вважаю, що багато поляків обурюються, бачачи молодих українських хлопців у готелях та кафе, і чуючи, скільки зусиль нам потрібно прикласти, щоб допомогти Україні", - відзначив він.

Міністр не конкретизував, як саме Польща надаватиме допомогу у поверненні чоловіків до України.

Відповідаючи на запитання, як Польща реагуватиме, якщо Київ запросить допомогу у поверненні тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення строку дії їхніх паспортів, глава Міноборони зазначив: "Будь-яка підтримка можлива".За даними агентства, Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що становить другий за обсягом показник після Німеччини.