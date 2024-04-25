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США останніми тижнями таємно постачали Україні ракети дальнього радіусу дії ATACMS, минулого тижня українські захисники вперше застосували їх, повідомляє Reuters із посиланням на слова американського чиновника.

"Ракети були включені в пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн, який президент США Джо Байден схвалив 12 березня, сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності. Він не уточнив, скільки саме ракет було відправлено", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Reuters у середу.

Чиновник повідомив, що вперше українські сили застосували ракети вранці 17 квітня, коли завдали удару по російському аеродрому в Криму, розташованому приблизно за 165 км від лінії фронту в Україні.

Зазначається, що спочатку Пентагон виступав проти передання Україні ATACMS, побоюючись, що втрата ракет з американського арсеналу завдасть шкоди боєготовності збройних сил США, а також що Україна використовуватиме їх для атаки цілей у глибині Росії.

Однак, за словами чиновника, США передумали після того, як РФ використала проти України в грудні та січні балістичні ракети, поставлені Північною Кореєю. Крім цього, американська сторона також зважала на те, що метою російських атак є критично важлива інфраструктура України.

"Ми попереджали Росію про ці речі. Вони відновили свої напади", - додав чиновник.

 

 
ForUm

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