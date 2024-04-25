Російські війська за ніч та ранок здійснили три обстріли прикордонних територій у двох громадах Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Білопольська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер уранці.

По Юнаківській громаді ворог бив із мінометів (5 вибухів) і з БПЛА скинув 3 боєприпаси типу ВОГ (3 вибухи).

У Білопільській громаді здійснено обстріл із СПГ (6 вибухів).