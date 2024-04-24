Если вы отправляетесь в длительную поездку на велосипеде далеко от дома, нужно быть во всеоружии. Важный инвентарь для велотуризма — насос для велосипеда, ведь он поможет реанимировать колесо в случае прокола.

Портативный или стационарный

Если нужен насос, который можно брать с собой, то остановитесь на портативных моделях. Они компактные и легкие. Виды портативных моделей:

ручные — идут часто в комплекте с самим велосипедом, простые и легкие, но накачивать им колесо придется долго;

пневматические — одного баллончика со сжатым газом хватает на одно использование, поэтому их используют преимущественно в гонках;

универсальные — подходят для колес и амортизаторов.

Если вам нужен насос в гараж, то нужно выбирать стационарные модели. Они отличаются между собой принципами накачивания. Бывают ручные, ножные и электрические насосы для колес.

Приобрести насос для велосипеда вы можете в веломагазинах. Продается такой инвентарь также в онлайн-магазинах, и на сервисе OLX — выбирайте удобную для себя площадку. Преимущество покупки в интернете — вы можете заказать также другие товары для хобби и отдыха. Например, вы можете купить экипировку для велогонок, футбольный мяч или старинные часы для коллекции.

Максимальное давление

Измеряют давление насосов в фунтах на квадратный дюйм или PSI. Это внесистемная единица измерения, которая распространена в США.

От показателя максимального давления насоса зависит скорость накачивания шины и в целом — сфера использования устройства. Например, для прогулочных и горных велосипедов выбирают насос с давлением 6-8 атм (100-120 PSI). Для шоссейных моделей берут насос с 8-11 атм (120-160 PSI).

Материалы для корпуса

Учитывайте, из чего производитель делает насос. Стационарные модели часто делают в стальном корпусе. Материал утяжеляет конструкцию и делает ее неустойчивой к коррозии. Такой насос прочный, а при правильных условиях хранения — долговечный.

Алюминиевый корпус может быть и в портативных, и в стационарных моделях. Они менее крепкие, но легче. Пластик используют для ручных моделей, что делает их легче и компактнее.

Дополнительное оснащение

Оснащение, которое будет полезным для использования насоса:

складная ручка (Т-образная) — делает хват удобнее и упрощает накачивание шины;

крепление к раме — удобно для перевозки портативных моделей;

манометр — регулирует давление воздуха в шине без отсоединения от ниппеля;

телескопический корпус — позволяет увеличивать объем воздушной камеры;

насадки — они расширяют возможности насоса относительно количества и разновидностей ниппелей;

пыльник — заглушка, которая защищает его от влаги, грязи и пыли.

Особенно уделите внимание насадкам. С их помощью обычный велосипедный насос можно превратить в модель для накачивания мячей, матрасов и даже автомобильных шин.

В выборе велосипедного насоса уделяйте внимание деталям: от самого корпуса до дополнительных фишек. Доверяйте проверенным производителям.