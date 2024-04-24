Если вы отправляетесь в длительную поездку на велосипеде далеко от дома, нужно быть во всеоружии. Важный инвентарь для велотуризма — насос для велосипеда, ведь он поможет реанимировать колесо в случае прокола.
Портативный или стационарный
Если нужен насос, который можно брать с собой, то остановитесь на портативных моделях. Они компактные и легкие. Виды портативных моделей:
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ручные — идут часто в комплекте с самим велосипедом, простые и легкие, но накачивать им колесо придется долго;
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пневматические — одного баллончика со сжатым газом хватает на одно использование, поэтому их используют преимущественно в гонках;
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универсальные — подходят для колес и амортизаторов.
Если вам нужен насос в гараж, то нужно выбирать стационарные модели. Они отличаются между собой принципами накачивания. Бывают ручные, ножные и электрические насосы для колес.
Приобрести насос для велосипеда вы можете в веломагазинах. Продается такой инвентарь также в онлайн-магазинах, и на сервисе OLX — выбирайте удобную для себя площадку. Преимущество покупки в интернете — вы можете заказать также другие товары для хобби и отдыха. Например, вы можете купить экипировку для велогонок, футбольный мяч или старинные часы для коллекции.
Максимальное давление
Измеряют давление насосов в фунтах на квадратный дюйм или PSI. Это внесистемная единица измерения, которая распространена в США.
От показателя максимального давления насоса зависит скорость накачивания шины и в целом — сфера использования устройства. Например, для прогулочных и горных велосипедов выбирают насос с давлением 6-8 атм (100-120 PSI). Для шоссейных моделей берут насос с 8-11 атм (120-160 PSI).
Материалы для корпуса
Учитывайте, из чего производитель делает насос. Стационарные модели часто делают в стальном корпусе. Материал утяжеляет конструкцию и делает ее неустойчивой к коррозии. Такой насос прочный, а при правильных условиях хранения — долговечный.
Алюминиевый корпус может быть и в портативных, и в стационарных моделях. Они менее крепкие, но легче. Пластик используют для ручных моделей, что делает их легче и компактнее.
Дополнительное оснащение
Оснащение, которое будет полезным для использования насоса:
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складная ручка (Т-образная) — делает хват удобнее и упрощает накачивание шины;
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крепление к раме — удобно для перевозки портативных моделей;
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манометр — регулирует давление воздуха в шине без отсоединения от ниппеля;
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телескопический корпус — позволяет увеличивать объем воздушной камеры;
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насадки — они расширяют возможности насоса относительно количества и разновидностей ниппелей;
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пыльник — заглушка, которая защищает его от влаги, грязи и пыли.
Особенно уделите внимание насадкам. С их помощью обычный велосипедный насос можно превратить в модель для накачивания мячей, матрасов и даже автомобильных шин.
В выборе велосипедного насоса уделяйте внимание деталям: от самого корпуса до дополнительных фишек. Доверяйте проверенным производителям.
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