Віцепрем’єрка України Юлія Свириденко та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу 23 квітня підписали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Меморандум передбачає виділення урядом Данії близько 40 мільйонів євро на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 мільйонів євро – для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Фінансування буде скероване до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Він спрямований на зниження фінансових ризиків, перед якими постають компанії, що беруть участь у відбудові України.

Українсько-данський документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.