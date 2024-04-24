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З перерахуванням коштів від США потреба України в міжнародному фінансуванні на 2024 рік буде повністю закрита. Про це, згідно з повідомленням прес-служби апарату Верховної Ради сказала голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа (фракції "Слуга народу"), передають Українськi Новини.

"Передбачена США пряма бюджетна допомога Україні в розмірі 7,8 млрд доларів – це квазікредит, оскільки він безвідсотковий. Крім того, Президенту США дозволяється його анулювання або списання. Із надходженням цих грошей у бюджет України наша потреба в міжнародному фінансуванні на цей рік буде повністю закрита", - розповіла Підласа.

Депутатка також зазначила, що законопроєкт, що розглянула Палата представників і буде ухвалювати Сенат, прописує чітку процедуру, де зазначено, що після 15 листопада 2024 року Президент США має право списати Україні 50% заборгованості за цим кредитом, а після 1 січня 2026 року ще 50%. Щоб це зробити, Президент має подати до Конгресу звіт з обґрунтуванням, чому він вважає, що потрібно списати заборгованість.

Очікується, що після ухвалення Сенатом та підписання президентом США пакету допомоги гроші без затримок перераховуватимуться в бюджет України.

"Усі невійськові видатки у 2024 році ми зможемо профінансувати, а це означає, що уряд, Мінфін і певною мірою народні депутати можуть починати працювати над тим, щоб забезпечити цю міжнародну підтримку на 2025 рік також", - наголосила  депутатка.
ForUm

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