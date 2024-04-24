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Деякі країни Європейського союзу не хочуть передавати Україні свої системи протиповітряної оборони через бажання з тих чи інших причин зберегти свій потенціал ППО.

Про це французьке видання Le Monde повідомило минулого понеділка, 22 квітня, з посиланням на власні джерела.

За словами німецького дипломата, який говорив із виданням на умовах анонімності, Велика Британія, Іспанія, Нідерланди та Польща не хочуть розлучатися з американськими системами ППО MIM-104 Patriot.

Ці зенітно-ракетні комплекси показали ефективність у боротьбі з російськими ракетами, зокрема "Кинджал" та "Циркон".

З цієї причини керівництво України всіляко закликає своїх партнерів надати більше цих систем ППО.
ForUm

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