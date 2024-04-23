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Протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, через що Диспетчерський центр "Укренерго" другий день поспіль залучає аварійну допомогу протягом майже всієї доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Сьогодні Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений другий день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн", - йдеться у повідомленні.

Так, з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

На Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово.

Для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тисяч побутових споживачів.
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