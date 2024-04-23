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Греція може передати Україні одну систему із двох ЗРК Patriot PAC-3 в обмін на американські "гарантії" проти турецької загрози і пакет фінансових компенсацій. Про це повідомляє видання Pronews з посиланням на джерела в уряді.

Співрозмовники ЗМІ заявляють, що США надали "гарантії" безпеки Греції від "турецької загрози" на час використання Patriot, не уточнюючи, які саме "гарантії" пропонуються.

Видання зазначає, що є запевнення, які передбачають: у разі руйнування батарей вони будуть замінені США на нові, "і в будь-якому разі ви одержите гроші з пакета в 61 мільярд доларів, наданого Україні".ЗМІ зазначає, що, як і у випадку з Patriot, поставленими Саудівській Аравії, США зазнали значних витрат на їхню своєчасну активацію, бо ті "не працювали або працювали неефективно через відсутність запчастин".
ForUm

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