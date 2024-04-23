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У вівторок, 23 квітня, У Сенаті відбудеться голосування за схвалений Палатою представників законопроєкт про допомогу Україні.

Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер у X (раніше - Twitter).

Так, Шумер заявив, що Сенат готовий зробити наступний крок щодо доповнення до закону про нацбезпеку."Палата представників нарешті затвердила фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги. А Сенат уклав угоду про завершення роботи з першим голосуванням (за пакет законопроєктів) у вівторок", – написав він.
ForUm

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