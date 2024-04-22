Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про збільшення рівня оснащення російських військових на полі бою. При цьому якість техніки окупантів значно погіршилася.

Про це глава розвідки сказав в інтерв'ю BBC.

У Буданова запитали, як змінилися російські війська від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, чи стали вони сильнішими або навпаки.За словами глави ГУР Міноборони, зміни на краще відбулися лише в деяких аспектах.

"Треба пам'ятати, що війна — це завжди шалений розвиток. У будь-якій країні світу війна давала завжди розвиток технологічний, індустріальний тощо. Попри те, що це величезні витрати та руйнування, але це завжди розвиток. Це відбувається з ними, це відбувається з нами, це теж треба розуміти", — сказав Буданов.

Він зазначив, що в плані оснащення солдатів російська армія змінилася на краще. А якщо говорити про якість техніки, то вона значно погіршилася.

Буданов нагадав, що росіянам вкрай не вистачає нової техніки. Більшість озброєння окупантів — старе, зняте з баз зберігання та відновлене.

"Там про якість говорити немає сенсу, та й не потрібна там та якість", — підкреслив глава ГУР Міноборони.