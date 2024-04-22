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Попри атаки Росії на енергооб’єкти тотального блекауту в Україні не буде. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

“На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони (російські удари – ред.) будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту у країні не буде”, – запевнив Галущенко.

Водночас за його словами, українцям потрібно підготуватися до різних сценаріїв.“Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми й енергетики взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися”, – зауважив очільник Міненерго.
ForUm

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