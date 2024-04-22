Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО і це питання є темою переговорів зі США. Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав виданню Fakt.pl.

Дуда відповів на запитання, чи є питання обміну ядерною зброєю зі Сполученими Штатами темою польсько-американських переговорів.

"Це вже певний час є темою польсько-американських переговорів. Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", – сказав польський лідер.

Він звернув увагу, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберга (Калінінградської області РФ). Останнім часом вона переміщує свою ядерну зброю до Білорусі.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання в цьому сенсі, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", – пояснив Дуда.