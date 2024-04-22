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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко вважає необхідною активнішу роботу з суспільствами країн-партнерів.

"Ми маємо розширювати підходи. Як багато разів наголошував президент, для нас дуже важливо працювати не лише з урядами, а й із суспільством. Для нас дуже важливо працювати з різними групами інтересів, працювати з експертами, журналістами", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Секретар РНБО також вважає, що Україна "має переходити від прохання допомоги до пропозиції про взаємодію, взаємовигідну взаємодію. Тим більше, що ми маємо багато чого, що ми можемо надати нашим партнерам. І це окрім того, що ми є ключовим донором у сфері безпеки в Європі".

"Те, що нам дають зброю, - це не благодійність. Україна є однією з найбільших лабораторій у світі щодо використання нових форм та методів збройної боротьби, тактики та нових систем. Це бойовий досвід, який неоціненний", - сказав він.

"Українська армія, українські спецслужби – це єдині структури у світі, які беруть участь у конфлікті досить високої інтенсивності, найбільшому за останні 40 років", - зазначив Литвиненко.
ForUm

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