Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголошує на важливості об'єднання зусиль для посилення української протиповітряної оборони.

Перед спільним засіданням міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС у Люксембурзі Бербок привітала рішення Палати представників США про нову військову допомогу Україні.

"Це важливий момент не лише для України, а й для забезпечення європейського мирного порядку. Тому ми, звісно, будемо сьогодні інтенсивно обговорювати тут, на Раді міністрів закордонних справ і оборони ЄС, розширення нашої підтримки України, особливо у сфері ППО", - сказала Бербок під час спілкування з журналістами.

Глава МЗС ще раз звернулася до країн ЄС із проханням про постачання подальших систем Patriot Україні.

"Підтримка ППО може бути розширена. Кожна додаткова система ППО рятує людські життя в Україні, і тому так важливо, щоб ми всі разом об'єднали наші ресурси саме в цій галузі", - зазначила вона.

У середині квітня федеральний уряд оголосив, що поставить Україні ще одну систему Patriot.