Громадяни Словаччини методом краудфандингу зібрали вже понад EUR3 млн для підтримки ініціативи чеського уряду щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Як повідомляється на сайті проєкту зі збору коштів Munícia pre Ukrajinu, до ініціативи долучилися вже майже 50 тис. донорів.

"Надзвичайні новини для Словаччини і для нашого сусіда України. Громадський збір на боєприпаси для України досяг чергового величезного етапу - 3 млн євро. Наша згуртована підтримка тримає Словаччину на карті непохитних прихильників України. Якщо не зробить уряд, то зробимо ми!", - ідеться в повідомленні у фейсбуці.

Організатори зазначили, що збір коштів триває, і закликали продовжувати "цю життєво важливу ініціативу для українців".