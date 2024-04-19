також у роздiлiПолiтика
Нардеп Николай Тищенко потребовал немедленно уйти в отставку вице-премьера Александра Кубракова за растрату 76 млрд грн
Президент Литви стурбований тим, що ЄС втрачає фокус стосовно України
Байден підтримав проект підтримки України, який вніс спікер Джонсон
Комітет розвідки Палати представників США закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні
Закон про мобілізацію опублікували в "Голосі України"
В РНБО пояснили, чому удари по НПЗ необхідні
Дуда знову прокоментував "зернове питання"
Україна і Норвегія завершили переговори щодо укладення угоди у сфері безпеки
Зеленський: "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу
Кулеба розповів, за яких умов Україна не буде стріляти по НПЗ
Завершено розслідування в справі скандального одеського військкома
ISW: Україна вразливіша, ніж Ізраїль, через виснаження ППО
Шумер: Байден і лідери Конгресу досягли консенсусу щодо допомоги Україні
Боррель: Словами Путіна не зупинити
США надасть Україні $138 млн для модернізації систем ППО
Туреччина запропонувала заморозити війну в Україні на 15 років
Столтенберг дозволив Україні бити по об'єктах в Росії
Німеччина вирішила передати Україні 400 генераторів
Нотаріальна палата України є активним учасником у аналізі та обговоренні усіх нормативно-правових актів, які стосуються нотаріальної діяльності. Про це в інтервʼю From.com.ua розповіла Перший віце-президент Нотаріальної палати України Олена Кирилюк.
 
Вона в інтервʼю акцентувала увагу на тому, що на сьогоднішній день дуже важливим є вдосконалення законодавства у сфері нотаріату та усунення юридичних колізій. 
 
«По кожному законопроекту, проекту нормативно-правового акту Нотаріальна палата України проводить аналіз, висновки Нотаріальної палати є загальнодоступними, адже НПУ діє на засадах прозорості та відкритості», - зауважила Олена Кирилюк. 
 
На питання журналіста видання, хто з сучасних політиків має гарні законодавчі ініціативи та погляди щодо вдосконалення реєстраційного законодавства, Олена Кирилюк відповіла, що така людина – голова фракції «Європейська Солідарність» у ВР Петро Порошенко. 
 
«Думаю, що найвпливовіший політик з адекватними ідеями, стосовно того, як покращити законодавство у сфері нотаріату – Петро Олексійович Порошенко. Як з Петром Порошенко, так і з усією політичною партію "Європейська Солідарність", ми маємо спільні погляди на необхідність правильних, дієвих та якісних змін у реєстраційному законодавстві», - відверто розповіла Олена Кирилюк. 
 
Перший віце-президент Нотаріальної палати України запевнила, що вона і її колеги дуже цінують їхню співпрацю. 
 
«Це підтверджується відправленим нами листом із висловленням щирої подяки за плідну співпрацю, зокрема в аналізі, виявленні та висвітленні недоліків законопроекту № 9156-д від 01.05.2023 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав», - поінформувала вона. 
 
Також вона подякувала окремо члену політичної партії «Європейська Солідарність» Олексію Гончаренку за сприяння блокуванню цього законопроекту шляхом внесення ним проекту постанови №9156-д-П від 04.05.2023 про скасування рішення Верховної Ради України від 03.05.2023 про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення непорушності майнових прав.
 
«Можу впевнено зазначити, що як з приводу вказаного та вже прийнятого законопроекту, так і в цілому, наші погляди щодо вектору розвитку нашої країни з фракцією "Європейської Солідарності" співпадають», - резюмувала Олена Кирилюк.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0