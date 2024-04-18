Протягом останніх років сервіс на Україні став розвиватися дуже швидкими кроками та вже дійшов до стандартів Заходу. Багато компаній орієнтуються на максимальне задоволення клієнтів у своїй діяльності, намагаючись закрити більшість важливих питань.

Особливо серйозно в Україні постало питання страхування. Найкращим прикладом успішного кейса стала співпраця СК “ВУСО” з ПриватБанком. Ще 8 років тому у клієнтів ПриватБанку з'явилася можливість оформлення страхового поліса у відділенні банку або навіть онлайн через застосунок. Першоджерело дивись за посиланням.

В чому переваги подібного виду страхування?

СК “VUSO” та Приватбанк плідно співпрацюють з метою надання найкращих послуг по страхуванню фізичних і юридичних осіб за вигідними цінами. Страхувальник робить все можливе, щоб зробити свої продукти доступними для всіх клієнтів.

Одним із найпопулярніших напрямків є страхування автомобілів. Багато власників авто відчувають свою відповідальність та хочуть почувати себе у безпеці на випадок виникнення непередбачених обставин та ДТП.

Страхувальник пропонує клієнтам декілька продуктів:

Автоцивілка або ОСЦПВ – обов'язковий вид страхування, який необхідний для покриття відповідальності водія, що став учасником ДТП. Користуватися електронним полісом дуже зручно, бо він завжди під рукою. Можна зробити скрін документа, переглянути його через “Дію” або через застосунок ПриватБанку. Також кожен клієнт може скористатися послугою “Оплата частинами”, щоб розбити платіж на 12 частин.

TopDriver – комплексний продукт, що об'єднав в собі автоцивілку зі збільшеним лімітом, мініКАСКО, а також медичні витрати, з якими може стикнутися водій у випадку ДТП. При страховому внеску 49 грн на місяць загальний ліміт досягає 100000 грн.

Зелена карта – цей продукт розрахований на водіїв, які планують виїхати за межі України на власному автомобілі. При оформленні електронного поліса він автоматично відправляється до бази МТСБУ. Щоб виїхати за кордон, треба просто роздрукувати документ, що підтверджує наявність страхового поліса. При покупці зеленої карти на період від 15 днів до одного місяцю СК “ВУСО” пропонує своїм клієнтам приємний та дуже корисний подарунок – технічний асистанс. Ця послуга включає покриття витрат на перекладача у разі ДТП та необхідний автомобільний сервіс в країні перебування.

Послуги медичного страхування

Медичне страхування дозволяє отримати клієнтам СК “ВУСО” медичні послуги при потребі:

Захист на кожен день. Цей вид страхування розрахований, якщо клієнту знадобиться невідкладна допомога у разі нещасного випадку чи летального випадку. Клієнтам доступна одна з трьох програм: “Воєнні ризики”, “Активний спорт” або план “Стандарт”. Оформити страховий поліс можна для всієї сім'ї або для колективу. Цей план дозволяє покрити ризики для здоров'я, працездатності та життя.

E-liki – цей страховий поліс дозволяє покрити вартість ліків, які призначає сімейний лікар за електронним рецептом. СК “VUSO” робить все можливе, щоб забезпечити своїх клієнтів необхідними ліками у разі загострення хронічних хвороб чи нещасного випадку. Розмір страхової суми складає 10000 гривень, а франшизи – 20%.

Михайло Назарчук, голова Наглядової ради СК “ВУСО” зазначає, що з початком воєнних дій на території України медичне страхування стало більш популярним серед населення. Це обумовлено зростанням проблем зі здоров'ям, які виникають у зв'язку зі стресовими ситуаціями. Особливо великий попит спостерігається на групове страхування. Експерти вказують на те, що забезпечення захисту здоров'я та психічного стану працівників на підприємствах є одним із ключових завдань для українського бізнесу.

Хоча не кожен роботодавець може надати таку можливість, тому варто розглядати альтернативні варіанти. У цьому разі СК “ВУСО” пропонує доступні плани страхування не тільки для юридичних, але й для фізичних осіб".

Медичне страхування при онкологічних захворюваннях. Кожного дня в Україні фіксують нові випадки різних критичних захворювань, серед яких велика кількість випадків пов'язана з онкологією. Багато українців не можуть собі дозволити повноцінне лікування через високу вартість. СК “ВУСО” разом з ПриватБанком мають рішення на цей випадок. Страхувальник пропонує два страхових плани “Економ” та “Комфорт”, що покривають витрати при нововиявлених онкологічних хворобах.

Захист майна

Останнім часом питання захисту нерухомого майна в Україні стоїть дуже гостро. Страхування майна через страхові поліси є важливою частиною добробуту та стабільності. Це допомагає власникам уникнути серйозних фінансових втрат у випадку крадіжок, пожеж або інших неочікуваних подій.

СК “ВУСО” забезпечує можливість оформлення страхового полісу для захисту нерухомого майна без необхідності його огляду. Поліс покриває шкоду, завдану вашому майну, а також компенсує збитки, які ви можете заподіяти сусідам. Страхування охоплює найпоширеніші ризики, такі як ушкодження від пожежі, вибуху газопроводів, затоплення, стихійного лиха та покриває відповідальність власника дому чи квартири перед третіми особами.

Додатково СК “VUSO” разом з ПриватБанком пропонують своїм клієнтам можливість застрахувати майно, що перебуває під заставою або автомобіль, взятий в кредит. Також клієнти можуть скористатися послугою страхування іпотечного майна, яке було куплено з використанням державної програми “єОселя”.

Фінансовий захист

Фінансовий захист від страхової компанії може стати опорою у різних ситуаціях: від втрати роботи до шахрайських дій. СК "ВУСО" та ПриватБанк – соціально-відповідальні організації, що завжди піклуються про своїх клієнтів, тому пропонують послуги навіть у таких випадках.

Страхування кредитного ліміту є важливим для багатьох людей, які стурбовані можливістю втратити джерело доходу. Програма дозволяє погасити заборгованість по кредитці за допомогою страховика у разі настання страхового випадку за умовами угоди. У випадку втрати працездатності через хворобу або втрати роботи, обов'язок погашення кредиту переходить на страхувальника.

Захист від шахрайства – це страховий продукт, який надає можливість захистити себе від різних видів шахрайства та швидко повернути кошти, які були викрадені з карткових рахунків. Найпоширеніші види шахрайства включають грошові перекази на рахунки шахраїв, шахрайство за телефоном та через інтернет, підробку сайтів та зняття коштів з викрадених або загублених карток. За умовами цього сервісу, клієнт сплачує лише 35 грн на місяць та отримує покриття розміром від 50 000 грн.

Більш детальну інформацію про послуги СК “ВУСО” та ПриватБанку можна дізнатись тут.

Довідка про СК “ВУСО”. "VUSO" є українською компанією з багаторічним досвідом. Заснована у 2001 році, вона відома як надійний учасник на ринку страхування, що підтверджується рейтингом фінансової стійкості uaAA, виданим агентством "Стандарт-Рейтинг". "ВУСО" спеціалізується на медичному, автомобільному та туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і для фізичних осіб.

Компанія має 50 ліцензій на добровільне та на обов'язкове страхування. Для зручності клієнтів в Україні працюють 34 представництва та понад 20 центрів агентських продажів. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО". Компанія вже довгий час є лідером у сфері інтернет-страхування. Страхувальник постійно розширює свою базу партнерів і успішно реалізує проєкти, включаючи довгострокову співпрацю з ПриватБанком.