В Україні створили «гарячу лінію» для повідомлень про порушення та перевищення повноважень з боку працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема, на лінію просять повідомляти про випадки неправомірного вручення повісток, застосуванням сили чи погроз до військовозобов’язаних, вимагання хабарів, тощо. Залишити скаргу можна за номером: +380 99 046 6424.

Усі звернення обіцяють оперативно обробляти та спрямовувати для реагування до правоохоронних органів.