Після ударів Ірану по Ізраїлю розширення санкцій проти Тегерана є обов'язком Європейського союзу, заявив у середу президент Франції Емманюель Макрон.

"Ми виступаємо за запровадження санкцій, які також можуть бути спрямовані проти всіх тих, хто допомагає виробляти ракети і дрони, що використовувалися під час атаки в ніч на неділю", - сказав Макрон у Брюсселі перед позачерговим самітом Євросоюзу, на чиєму порядку денному - ситуація на Близькому Сході.

"Наш обов'язок - розширити ці санкції", - наголосив французький президент, зазначивши, що виступав за таке рішення під час відеоконференції лідерів G7, скликаної в неділю після іранської атаки.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками у відповідь на нещодавній наліт на іранське консульство в Дамаску.