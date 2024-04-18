Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що лідери Європейського союзу "втрачають фокус" стосовно України, ухвалюючи рішення щодо поставок озброєння, але не імплементуючи їх.

Прибувши на засідання Європейської ради, яке почалося в середу ввечері в Брюсселі, Науседа сказав: "З часу нашого минулого засідання Європейської ради геополітична ситуація не покращилася. Навпаки, вона погіршилася: зараз у нас є дві гарячі точки на геополітичному ландшафті: на Близькому Сході та в Україні. Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України".

Він нагадав, що минулого тижня зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у Вільнюсі, який розповів йому, що Україна гостро потребує систем ППО, артилерійських снарядів, а також ракет. "Щодня і щоночі українські міста піддаються бомбардуванням, які спричиняють руйнування інфраструктури, людські жертви. Дуже шкода бачити, що ми ухвалюємо рішення, але ми їх не реалізуємо. Насамперед, ми повинні відзначати час поставок нашого озброєння, а не час ухвалення рішення. Тому що іноді проміжок часу між ухваленням цього рішення і його реалізацією займає тижні, іноді навіть більше місяця", - деталізував він.

Крім того, Науседа висловився за продовження санкційної політики. "Водночас я бачу, що імпорт СПГ із Росії до Європи збільшується, сільськогосподарська продукція з Російської Федерації та Білорусі надходить на наш єдиний ринок. Тому ми повинні ухвалити рішення, щоб запобігти їхньому імпорту. Насамперед, я хотів би закликати колег вжити деяких економічних заходів, додаткових тарифів, щоб зробити імпорт з Росії, Білорусі неконкурентоспроможним", - пояснив президент Литви свою позицію.

Він також висловився на підтримку санкцій для Ірану, який "несе велику відповідальність не лише за ситуацію на Близькому Сході, а й за військову підтримку Російської Федерації".