Україна може дослухатися до прохання партнерів щодо припинення ударів по російських НПЗ, які непокоять главу Пентагона Ллойда Остіна, якщо союзники зможуть знайти системи протиповітряного захисту для України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Послухав пана Остіна, дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв'язку. Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але я не бачу проблем на світовому. У нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих мирних громадян. Це нікого не хвилює?", - сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що дуже поважає й любить всіх партнерів України, "але коли доходить до такої логіки", то "у нас через удари Росії по нашій енергетичній системі через відсутність батарей Patriot росте кількість людей, які живуть без світла".

"Треба мислити своїми інтересами. Якщо партнери кажуть: "Ми вам даємо сім батарей Patriot завтра, але у нас до вас прохання не робити цього й ось цього й ось цього", тоді є предмет для розмови. А якщо у тебе немає цих батарей, немає пакету допомоги і при цьому тебе просять щось не робити, тоді немає предмету. Тоді про що говорити? Тоді кожен виживає як може", - сказав дипломат.