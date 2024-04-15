Установка турбины — возможность увеличить мощность двигателя путем поступления в его цилиндры большего количества воздуха. Такие автомобили более экологичны и расходуют меньше топлива, но также требуют профессионального сервиса. Со временем возникает необходимость ремонта турбокомпрессора.

Восстановить агрегат в домашних условиях нельзя, нужно обращаться к опытным специалистам. На TurboSTO не только выполнят стандартный или капитальный ремонт, но также предоставят гарантию на работы и установленные запчасти. Здесь принимают легковые, грузовые автомобили любых моделей и марок, а также спецтехнику.

В каких случаях необходимо ремонтировать турбокомпрессор

Распространенные неисправности опытные мастера делят на 4 типа — механические, неправильный сервис, нехватка смазки или износ по естественным причинам. К первым относят ситуации, когда воздушно-масляный фильтр заменили невовремя, возникли проблемы с герметичностью системы наддува, в смазке или крыльчатке турбины оказались абразивы, посторонние предметы.

Ремонт турбин двигателя https://turbosto.com.ua/remonted-turbin/ проводится и при неправильном обслуживании — например, когда водитель несвоевременно меняет детали, не разогревает двигатель перед поездкой. Если масло к турбокомпрессору не попадало на протяжении 10 секунд или дольше, также требуется восстановление агрегата. Все потому, что на подшипниках появляются царапины и пригар.

Естественный износ — также одна из причин, по которой понадобится ремонт. Со временем рабочий ресурс как самого турбокомпрессора, так и его отдельных комплектующих истекает. О необходимости обращения в сервис сообщают такие признаки, как:

появление выхлопов черного или сизого цвета;

посторонние звуки во время работы двигателя;

повышенный расход масла и топлива;

снижение мощности.

Одно или несколько таких явлений — повод обратиться в сервис для диагностики. Специалисты TurboSTO проводят ее бесплатно, это обязательный этап перед восстановлением. Только таким способом получится точно определить поломку и понять, какой будет итоговая стоимость.

Процесс реставрации: как он проходит

Турбина повышает мощность бензиновой или дизельной силовой установки путем принудительного нагнетания атмосферного воздуха с помощью роторного механизма. Поток предварительно охлаждается, проходя через интеркулер. Если один из этих процессов проходит не так, как нужно, турбокомпрессор функционирует некорректно.

При проведении профессионального ремонта строго придерживаются установленной последовательности действий. В автосервисах TurboSTO реставрация включает в себя такие этапы:

диагностика. Для начала, необходимо проверить состояние агрегата, найти причины некорректного поведения и определить перечень работ. В итоге станет точно известна полная стоимость услуги;

демонтаж турбины. На базе СТО есть все необходимое для проведения таких работ, потому процесс не занимает много времени. Мастера также установят узел на место после реконструкции;

разборка и замена деталей. Их подбирают конкретно под марку и модель как легкового, так и грузового автомобиля или спецтехники;

быстрая сборка и балансировка на стенде. Специалисты обязательно проверят работоспособность узла с помощью повторной диагностики;

установка полностью восстановленного агрегата на место.

Ремонт турбины на TurboSTO проводят для устранения поломок любой сложности. Здесь располагают всем необходимым оборудованием и большим практическим опытом, чтобы всегда получать отличный результат.