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Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила Брінк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО", - сказала вона і 

Вона додала, що кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".
ForUm

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