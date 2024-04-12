Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про надання Україні $138 млн для модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила Брінк у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Сьогодні ми підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО", - сказала вона і

Вона додала, що кошти допоможуть "підтримувати ефективність протиповітряної оборони України на тлі невпинних атак Росії на енергетичну мережу та український народ".