Територіальні центри комплектування отримають дані від Міністерства внутрішніх справ про автомобілі підприємств та громадян для можливого вилучення на потреби Збройних сил України.

Така норма міститься в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, прийнятий Верховною Радою 11 квітня, передають Українські Новини.

Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС.Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку.

Не підлягає мобілізації транспортний засіб, який належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабміном.

МВС у порядку, встановленому Урядом, забезпечує подання до ТЦК відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.