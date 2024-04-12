Держава-агресор Росія та Україна зараз розглядають проєкт тексту мирної угоди, яку підтримує президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Головними пунктами угоди є домовленість про заморожування війни та утримання від застосування ядерної зброї. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Нова газета Європи" у четвер, 11 квітня.

Видання пише, що угода спрямована на закінчення війни та ґрунтується на початкових переговорах, проведених невдовзі після початку війни у 2022 році. Такий план нібито підтримує президент Туреччини.

"За словами джерела, знайомого з пропозицією, Росія та Україна зараз розглядають проєкт тексту, який ґрунтується на початкових переговорах, проведених невдовзі після початку війни у 2022 році. За словами джерела, мирний план, ймовірно, отримає підтримку низки європейських політиків, а також буде запропонований країнам Глобального Півдня", - йдеться у матеріалі.Повідомляється, що проект договору пропонує наступне:

зобов'язання як США, так і Росії ні за яких обставин не застосовувати ядерну зброю, а також відновити дію Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III), включаючи положення, яке забороняє односторонній вихід з договору.

невтручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може дестабілізувати її уряд.

заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту.

зобов'язання провести референдуми у 2040 році: загальнонаціональний український референдум про зовнішню політику країни, а також референдуми, які проводитимуться під міжнародним наглядом на всіх українських територіях, анексованих Росією на момент заморожування конфлікту.

гарантії того, що Україна залишатиметься позаблоковою до 2040 року.

обмін усіма військовополоненими.

Росія не заперечує проти вступу України до Європейського Союзу.

Це як мінімум дев'ятий проєкт мирного плану, але малоймовірно, що ця остання пропозиція буде прийнята сторонами.