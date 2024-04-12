Для удару по Трипільській ТЕС російські окупанти застосували свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київської області. При цьому дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2. Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

Як пише видання, це не перше використання Х-69 для удару по Україні, як мінімум, перша згадка про їх використання була у лютому 2024 року, хоча поодинокі випадки були ще у 2023 році. Згодом ця неофіційна інформація знайшла підтвердження завдяки публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Журналісти видання зазначають, що Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння.Наявні на цей час її характеристики говорили про дальність до 290 км, але на практиці вона виявилась більшою. Вага бойової частини декларувалась у межах 310 кг. Система наведення ракети, за деклараціями - DSMAC, аналогічно, як і Х-101, супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. А головною особливістю зазначається можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101.

"Попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинжал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією

По-перше, її результативний удар, на жаль, говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону. По-друге, її запуск з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К", - пишуть журналісти.

Також видання відзначає, що використання Х-69, саме за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв. Але після того, як у РФ налагодять її повномасштабне серійне виробництво, бо наразі мова не йде про її запаси. На вже детально дослідженій у лютому ракеті номера відповідали виробництву у кінці 2023 року.Водночас дальність застосування ракети Х-69 у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 км, пишуть журналісти видання.