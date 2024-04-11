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У той час, коли кращі представники енергетичної галузі хоробро під обстрілами відновлюють пошкодження, завдані державою-терористом об’єктам енергетичної інфраструктури, інші «недопредставники» цієї ж галузі розробляють корупційні схеми, присвоюють кошти та завдають державі мільйонних збитків.

Як повідомляє видання “Критика”, з перевірених джерел стало відомо про непоодинокі факти відпуску посадовими особами ПАТ «Черкасиобленерго» електричної енергії за готівку в обхід приладів обліку. Але на цьому вони не зупинилися.

Внаслідок злочинної змови працівників поліції, Держенергонагляду та ПАТ «Черкасиобленерго» вдалось налагодили чергову схему розкрадання в енергетиці.

Як відомо, тарифи на електроенергію для населення в Україні субсидуються державою. Побутові споживачі платять в рази нижче від ринкових цін. Різниця між пільговим та ринковим тарифами покривається коштом державної генерації – «Енергоатому» та «Укргідроенерго» по моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

Через різний тариф на постачання електроенергії для бізнесу і населення ПАТ «Черкасиобленерго» здійснюється облік юридичних осіб-споживачів (бізнесу) як фізичних осіб (побутових споживачів), що дозволяє у рази зменшити тариф на електричну енергію для «своїх», водночас завдаючи значних збитків для державних підприємств, на які покладено обов’язок покривати цю різницю.

За вказані оборудки учасники схеми отримують сотні тисяч гривень неправомірної вигоди щомісяця, завдаючи при цьому збитків державі на мільйони гривень.

Впевнені, САП та НАБУ зацікавить така «відвага» на корупційному фронті.

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