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Україна як країна, що обороняється від агресії, має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, пише"Європейська правда".

Столтенберг нагадав, що РФ напала на Україну, грубо порушивши міжнародне право, і Україна має закріплене в Статуті ООН право на самооборону."І ми маємо право допомогти Україні відстояти право на самооборону, не втягуючи членів НАТО в конфлікт. І Україна має право на самооборону, зокрема, завдавати ударів по легітимних військових цілям за межами України, щоб захистити себе", – додав він.
ForUm

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