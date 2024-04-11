Питання мобілізації жінок на сьогодні не стоїть на порядку денному та не розглядається. Заяви протилежного змісту є фейками. Про це йдеться у заяві Центру протидії дезінформації на Facebook у середу, 10 квітня.

У ЦПД наголосили, що на порядку денному в Україні не стоїть питання мобілізації жінок.

"Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова", - йдеться у заяві.Наразі жінки можуть добровільно мобілізовуватися до Сил оборони України, а всі інші питання щодо їхньої мобілізації жінок сьогодні не є актуальними та не розглядаються, зазначили у Центрі.