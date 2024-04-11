У травні росіяни розпочнуть мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі. Дані про підприємства у місті наказали передати до 15 квітня.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

"Мобілізація в Маріуполі розпочинається в травні. 03.04.2024 військкомат Маріуполя та району (окупаційний) витребував в окупаційної адміністрації всі дані про підприємства в Маріуполі для проведення мобілізаційних заходів", - написав Андрющенко.За його словами, інформація має бути надана до військкомату до 15 квітня."Зараз всі районні адміністрації панічно збирають інформацію", - додав радник мера.