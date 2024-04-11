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Уряд Німеччини передасть Україні близько 400 генераторів, щоб допомогти в боротьбі з російською агресією, повідомляє посольство Німеччини в Києві.

"Нещодавні російські авіаудари зруйнували та пошкодили електростанції в Україні. Мільйони людей, особливо в Сумах і Харкові, залишилися тимчасово без електрики. Уряд Німеччини постачає > 400 генераторів, щоб зміцнити Україну в боротьбі з російською агресією", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.
ForUm

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