також у роздiлiСуспiльство
ГУР попереджає про важкі місяці на фронті
НОК розробляє протокол поведінки українських спортсменів з атлетами з РФ
Командувач Сухопутних військ про мобілізацію: Відсидітися нікому не вдасться
Стало відомо, чи обов'язковим буде електронний кабінет військовозобов'язаного
Міноборони планує створити інститут військового омбудсмена
В ГУР повідомили, скільки літаків лишилось у окупантів
Pа програмою "єОселя" українці взяли кредитів на 4 млрд грн
88% біженців з України не планують повертатись найближчим часом
НКРЕКП допускає подорожчання електроенергії для населення
Стало відомо, скільки строковиків звільнять в запас в квітні-травні
Экс-менеджер "Нафтогаза" Александр Кацуба вернулся на рынок газа, — СМИ
Сестру скандального олігарха Бахматюка нарешті дозволили затримати
В Україні стає більше шахрайства, замаскованого під грошову допомогу від міжнародних донорів
КМІС: 35% українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсів
В лютому середня зарплата чиновників збільшилась до 43 тис. грн
Терехов: Необхідності евакуації з Харкова немає
Євлаш: Окупанти мають дуже багато керованих авіаційних бомб вагою 1500 кг
В Україні можуть заборонити TikTok

Українське видання "Українська правда" стверджує, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації військових із законопроєкту про мобілізацію. Її хочуть ухвалити окремим законопроєктом.

Про це УП повідомила з посиланням на власні джерела у вищевказаному парламентському комітеті.

Журналісти опублікували, як стверджується, лист головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до міністра оборони Рустема Умерова, яким він попросив ініціювати виключення питань демобілізації із законопроєкту про мобілізацію."Триваюча агресія Російської Федерації проти України вимагає невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації", — йдеться в тексті звернення Сирського.

В УП додали, що обговорення цього питання урядом відбулося у вівторок, 9 квітня. Про це свідчить витяг із протоколу засідання Кабінету Міністрів.

Члени уряду ухвалили рішення внести на розгляд уряду окремий законопроєкт із положеннями, запропонованими Сирським.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0