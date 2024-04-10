Українське видання "Українська правда" стверджує, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки виключив положення щодо демобілізації військових із законопроєкту про мобілізацію. Її хочуть ухвалити окремим законопроєктом.

Про це УП повідомила з посиланням на власні джерела у вищевказаному парламентському комітеті.

Журналісти опублікували, як стверджується, лист головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського до міністра оборони Рустема Умерова, яким він попросив ініціювати виключення питань демобілізації із законопроєкту про мобілізацію."Триваюча агресія Російської Федерації проти України вимагає невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації", — йдеться в тексті звернення Сирського.

В УП додали, що обговорення цього питання урядом відбулося у вівторок, 9 квітня. Про це свідчить витяг із протоколу засідання Кабінету Міністрів.

Члени уряду ухвалили рішення внести на розгляд уряду окремий законопроєкт із положеннями, запропонованими Сирським.