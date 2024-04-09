Україна зможе стати членом НАТО лише після закінчення війни. Проте, за словами спікера Державного департаменту США Меттью Міллера, це "процес, який рухається". Відповідаючи на запитання про графік вступу України в Альянс після недавньої заяви генерального секретаря Єнса Столтенберга, Міллер підкреслив, що "Нічого не змінилося щодо схвалення графіку. Це все ще залежить від завершення війни".

"Зрештою це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту", - додав він. Міллер зауважив, що позиція Вашингтона з цього питання вже була висловлена і залишається незмінною.

Крім того, він нагадав, що питання щодо України обговорювалося на останньому міністерському засіданні НАТО в Брюсселі минулого тижня, а також під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС України Дмитра Кулеби.