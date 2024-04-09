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Держава-агресор Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, що може бути викликаний атаками українських безпілотників. Про це з посиланням на обізнані джерела в галузі повідомило агентство Reuters у понеділок, 8 квітня.

Одне з джерел повідомило, що угода про формування відповідних запасів у Казахстані для РФ вже узгоджена. Також допомогти Росії з постачанням бензину вже погодилася Білорусь. Видання пише, що станом на кінець березня атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% російських потужностей первинної переробки нафти. Попри це, російська влада запевняє, що ситуація на внутрішніх паливних ринках "стабільна", а запаси "достатньо великі".

"Зазвичай Росія є чистим експортером палива та постачальником на міжнародні ринки, але збої на нафтопереробних заводах змусили її нафтові компанії імпортувати. Джерела повідомили, що Москва звернулася до Казахстану з проханням створити надзвичайний резерв у 100 000 метричних тонн бензину, готового до поставок до Росії", - йдеться у матеріалі.Reuters нагадує, що Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту палива. Проте трейдери заявили, що заборону можуть розширити, якщо ситуація в Росії погіршиться. Казахстан також обмежив експорт палива до кінця року. За даними джерел, запаси бензину Аі-92 в Казахстані станом на 5 квітня становили 307,7 тис. тонн, а запаси бензину Аі-95 - 58 тис. тонн. Запаси дизельного пального становили 435,3 тис. тонн, а запаси авіапального – 101 тис. тонн.
ForUm

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