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Швейцарія має на меті прийняти мирну конференцію високого рівня щодо України в середині червня. На захід запрошено 80-100 країн. Про це пишеагентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Конференція може пройти 16-17 червня, хоча наразі незрозумілою залишається кількість лідерів країн, що можуть прибути для участі у заході. Ключовим моментом суперечок є участь Китаю, оскільки союзники України вважають присутність КНР важливою для успіху зустрічі, враховуючи вплив Пекіна на Москву, пише агентство.

"Окрім перспектив України, Росії та Європи, також важливо прислухатися до глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у остаточному залученні Росії до процесу. Саме тому ми тісно співпрацюємо з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією", - заявив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Наразі Китай прийняв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для мирного саміту по Україні. Кілька країн наполягали на тому, щоб держава-агресор Росія взяла участь у зустрічі, але за інформацією Bloomberg, Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.

 

 
ForUm

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