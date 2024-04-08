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Російські окупаційні війська посилять наступальні дії наприкінці весни - на початку літа, особливо на Донбасі. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у неділю, 7 квітня.

Буданов зазначив, що Україна очікує наступу окупантів на Донбасі у напрямку Часового Яру та Покровська, який розташований приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Донецька на сході України. За його словами, ситуація на фронті не зазнає серйозних змін, поки не почнеться цей наступ росіян.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни та на початку літа, особливо в районі Донбасу. Трохи підсуватимуться до Часового Яру. Рухатимуться у бік міста Покровськ, у стратегічному напрямку на Покровськ", - сказав керівник ГУР.Україна терміново потребує додаткової кількості артилерійських систем та боєприпасів, наголосив Буданов, оскільки без тривалої підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Наразі ситуація на фронті складна, але контрольована, сказав очільник ГУР.
ForUm

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