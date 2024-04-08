Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Харкові ситуація наразі дуже складна, й влада шукає можливості дати місту більше захисту неба.
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
Так, Зеленський поінформував, що був увесь день на зв’язку з військовими – з Головкомом, керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ."І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні – окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба… Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів", – сказав президент.
Зеленський наголосив, що світ нарешті має "почути цей біль", якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим українським громадам.
"Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", – додав він.
Зеленський подякував країнам, які вже допомогли Україні в цьому питанні. Він наголосив, що наразі "петріотам" місце саме в Україні: "… щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".
Президент подякував усім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору та можливість захистити українське життя.
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