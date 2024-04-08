також у роздiлiПолiтика
Україна очікує нового наступу росіян на початку літа
Литва вважає цинічними слова про єдність з Україною без значних постачань зброї
В НАТО оцінили врати нафтопереробної інфраструктури Росії
ГУР прокоментував атаку безпілотників на завод в Татарстані
Блінкен: Рішучість кожної країни НАТО допомагати українцям залишаються твердими
Кулеба подякував Столтенбергу за обіцянки по ППО
«Справа Шила» має багато нестиковок і сумнівні перспективи – ЗМІ
Столтенберг пояснив, в чому різниця між вступом до ЄС і НАТО
Шмигаль розповів, як використати російські гроші на потреби України
Литва надасть допомогу енергосектору України
Кулеба попросив у партнерів ще 5-7 систем Patriot
Міноборони: Під час ударів по Татарстану не використовувалась іноземна зброя
Рада Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України
Колишній радник Офісу президента України очолював організовану групу, яка заволоділа майже 95 млн грн
У Байдена прокоментували намір спікера Джонсона внести зміни до проєкту допомоги України
Кличко вважає, що Київ лишився мішенню для Путіна
Стало відомо, чи поставлять в США на голосування проект про допомогу Україні
Туск радить Європі звикнутися із думкою про війну

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Харкові ситуація наразі дуже складна, й влада шукає можливості дати місту більше захисту неба.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

Так, Зеленський поінформував, що був увесь день на зв’язку з військовими – з Головкомом, керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ."І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні – окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба… Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що світ нарешті має "почути цей біль", якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та багатьом іншим українським громадам.

"Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", – додав він.

Зеленський подякував країнам, які вже допомогли Україні в цьому питанні. Він наголосив, що наразі "петріотам" місце саме в Україні: "… щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО".

Президент подякував усім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору та можливість захистити українське життя.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0